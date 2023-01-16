Камни с мест боев в Псковской области передали в сад Памяти Подольска

17:24, 16 января 2023, ПАИ

Торжественная церемония передачи камней из городов воинской славы: Великого Новгорода, Пскова, Старой Руссы и Великих Лук - в сад камней Памяти и Славы в Подольске состоялась сегодня, сообщил глава Великих Лук Николай Козловский в своём Telegram-канале.

«Эти камни – молчаливые свидетели исторических битв и героических событий. На каждом из них будет установлена табличка с QR-кодом, считав который при помощи смартфона, любой желающий сможет узнать больше об истории Великой Отечественной войны и городах воинской славы, откуда камни были привезены в подольский двор», - говорится в сообщении.

Согласно сведениям, великолукский камень был обнаружен накануне 80-летия освобождения города Великие Луки от немецко-фашистских захватчиков. Гранитный валун находился на западной окраине города у великолукской цитадели и сохранил отпечаток следов ожесточенных боёв за Великие Луки.