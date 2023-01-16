Количество бюджетных мест увеличат в ПсковГУ

17:53, 16 января 2023, ПАИ

Количество бюджетных мест в Псковском государственном университете в рамках приемной кампании этого года вырастет до 1 867. Об этом рассказал ответственный секретарь приёмной комиссии ПсковГУ Дмитрий Лобарев, сообщает пресс-служба вуза.

«Появляются места, на которые уже давно не выделялся бюджет для нашего университета, теперь они доступны для поступающих в вуз», – отметил представитель учебного заведения.

В числе программ технического характера, на которые в этом году запланировано больше бюджетных мест, - «Техносферная безопасность», «Инноватика» (направление «Технологическое предпринимательство»).

Обновились некоторые действующие образовательные курсы. Например, появились программы Передовой инженерной школы по направлениям «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств», «Информационные системы и технологии» - программа, связанная с искусственным интеллектом, робототехникой, сенсорикой.

По результатам приемной кампании 2022 года вуз набрал рекордное количество студентов – 3 177 человек.