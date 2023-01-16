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Общество

«Кванториум Псков» приглашает подростков на бесплатное обучение

Фото здесь и далее: Комитет по образованию Псковской области

Детский технопарк «Кванториум Псков» приглашает подростков на бесплатное обучение. Набор скоро завершится. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в комитете по образованию Псковской области.

На некоторых направлениях еще остались места. Обучение на всех уровнях и направлениях бесплатно. Записаться на обучение можно здесь.

- Промробоквантум. Основы робототехники, мехатроники и сенсорики. Среда и пятница, 15:00-17:00.

- Аэроквантум. Работа с квадрокоптером «Клевер 3». Среда и пятница, 17:00-19:00.

- Наноквантум. Введение в нанотехнологии. Вторник и четверг, 15:00-17:00. Биолого-химические основы нанотехнологий. Среда и пятница, 17.00-19.00.

- Хайтек. 2D и 3D моделирование. Вторник и четверг, 15:00-17:00. Основы работы с лазерными и аддитивными технологиями. Основы 2D и 3D моделирования. Применение учебных 3D принтеров и лазерного резака в прототипировании. Вторник и четверг, 17:00-19:00.

- Английский язык. Уровень 0. Английский язык для инженера. Вторник и четверг, 15:00-17:00.

- Математика. Суббота, 9:45-11:45 (14+).

Подробности можно узнать здесь.

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