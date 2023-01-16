Псковский врач расскажет, как в домашних условиях снять боль в коленях

18:19, 16 января 2023, ПАИ

Новый выпуск программы «Секреты тела» выйдет во вторник, 17 января, в 7:30 на телеканале «Первый Псковский».

В этот раз врач-травматолог, заведующий псковским отделением спортивной медицины Евгений Васильев расскажет о такой серьёзной проблеме, как боль в коленном суставе.

Вместе с ассистентами врач покажет простые, но эффективные упражнения, которые помогут облегчить или снять боль в домашних условиях.

Смотрите выпуски программы «Секреты тела» на телеканале «Первый Псковский» каждый вторник в 7:30, повтор — в субботу в 9:50.