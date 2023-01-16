По подозрению в убийстве сожительницы задержан великолучанин

18:40, 16 января 2023, ПАИ

15 января 2023 года в правоохранительные органы поступило сообщение о смерти в медицинском учреждении 41-летней жительницы города Великие Луки, которая незадолго до этого была госпитализирована с множественными ножевыми ранениями. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области. По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По версии следствия, к преступлению причастен 45-летний сожитель потерпевшей, который в ночь на 15 января 2023 года после застолья по месту жительства в одной из квартир на улице Сибирцева в городе Великие Луки приревновал потерпевшую к молодому соседу, который недавно поселился в доме, и ударил её несколько раз ножом в область туловища. С полученными ранениями потерпевшая была госпитализирована, однако спустя несколько часов скончалась.

В настоящее время подозреваемый задержан. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.