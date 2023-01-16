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Как перерассчитывают пенсии работающим пенсионерам

Елена Бибикова. Фото пресс-службы Совета Федерации

Ежегодно с 1 августа производится перерасчёт страховых пенсий работающим пенсионерам с учётом уплаченных за них работодателями в предыдущем году страховых взносов, исходя из которых определяется индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК). При этом максимальная прибавка пенсионных коэффициентов за год для работающего пенсионера  составляет не более 3, в то время как работающие граждане (не достигшие пенсионного возраста, кому ещё не назначена пенсия) могут получить за год  до 10 пенсионных коэффициентов. Об этом напоминает сенатор от Псковской области Елена Бибикова в своём Telegram-канале.

«Страховая пенсия по старости рассчитывается по [следующей] формуле: сумма пенсионных коэффициентов, полученная на основании начисленных и уплаченных в Пенсионный фонд РФ (теперь Социальный фонд) страховых взносов с учётом длительности их уплаты, умножается на стоимость одного пенсионного коэффициента в году, когда была назначена пенсия, плюс сумма фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, которая ежегодно устанавливается законодательно в твёрдой норме. При проведении перерасчёта к общей величине индивидуальных пенсионных коэффициентов, установленной при назначении пенсии, прибавляются пенсионные коэффициенты за работу в прошедшем году», — сообщила сенатор.

Важно знать, что стоимость пенсионного коэффициента при перерасчёте остаётся той же, что и при назначении пенсии.  Если пенсионер перестанет работать, то с первого числа месяца, следующего за месяцем увольнения, ему будет сделан перерасчёт с учётом всех проведённых для неработающих пенсионеров индексаций, прошедших за период его работы. Если пенсионер вновь устроится на работу, размер его страховой пенсии не будет уменьшен.  

«Напомню, все виды страховых пенсий (по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца) неработающих пенсионеров ежегодно индексируются с 1 января», — написала Елена Бибикова.

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