Из-за сильных порывов ветра в Острове демонтируют новогоднюю ёлку

19:01, 16 января 2023, ПАИ

Из-за сильных порывов ветра администрация Островского района приняла решение о демонтаже главной новогодней ёлки города.

Праздничная ёлка, установленная накануне Нового года на центральной площади в Острове, в самое ближайшее время будет демонтирована. Такое решение принял глава Островского района Дмитрий Быстров в связи с тем, что сильные порывы ветра в прошедшие выходные дни привели к наклону дерева. Об этом руководитель муниципалитета сообщил на своей странице в социальных сетях.

«По традиции главная ёлка города стоит у нас вплоть до крещенских праздников, но сейчас речь идёт о безопасности людей. Необходимо избежать даже минимальных рисков», — отметил Дмитрий Быстров.

Добавим, что в настоящее время с новогодней ели снимают гирлянды и украшения. Вслед за этим начнётся процесс демонтажа главного символа новогодних праздников.