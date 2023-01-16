ВИДЕО В новом выпуске «Наши краше» Алексей Репников рассказывает о композиторе Мусоргском

20:50, 16 января 2023, ПАИ

В свет вышел новый видеоролик из серии «Наши краше», сообщил в своём Telegram губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

В новом выпуске Алексей Репников, главный дирижёр Губернаторского оркестра Псковской области, рассказывает о композиторе Модесте Петровиче Мусоргском. Вы узнаете о творческом пути композитора, «Русской пятёрке» и о единственном в мире усадебном музее Мусоргского, который находится в Псковской области.