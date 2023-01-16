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Культура

Панихида по умершему Кикабидзе пройдёт в Тбилиси два дня

15 января умер Вахтанг Кикабидзе. Гражданская панихида пройдёт в центре Тбилиси два дня. Фото wikimedia / Okras Лицензия Creative Commons

Гражданская панихида по умершему 15 января актеру и певцу Вахтангу Кикабидзе пройдет 17 и 18 января в церкви Кашвети в центре Тбилиси. Об этом в понедельник сообщил оперный певец и друг Кикабидзе Паата Бурчуладзе, пишет ТАСС

«Члены семьи [Кикабидзе] попросили меня озвучить, что 17-го и 18-го в Кашвети в 16 часов (15:00 мск) будет панихида, а 19-го в 14 часов (13:00 мск) будет вынос из большого концертного зала филармонии», - сообщил Бурчуладзе в эфире телеканала Mtavari Arkhi.

В воскресенье менеджер Кикабидзе Рати Абзианидзе сообщил, что актер будет похоронен 19 января на Верийском кладбище в Тбилиси, где покоятся супруга и мать артиста. 

Вахтанг Кикабидзе скончался 15 января.

 

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