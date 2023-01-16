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В эти минуты проходит праздничный онлайн-концерт «Рождественская песнь – 2023»

Онлайн-концерт «Рождественская песнь – 2023» можно посмотреть в YouTube, VK и на сайте Великолукской епархии. Фото: скрин видео

В эти минуты проходит праздничный онлайн-концерт «Рождественская песнь – 2023», сообщила Великолукская епархия.

В онлайн-концерте принимают участие хор храма Покрова Божией Матери г. Опочки (регент — Людмила Нетреба), клиросный хор Свято-Вознесенского собора г. Великие Луки (регент — Наталья Матвеева), хор храма Казанской Божией Матери г. Великие Луки (регент — Оксана Куликова), хор Свято-Тихоновского собора г. Великие Луки (регент — Людмила Степанова), хор «Ступени» воскресной школы при храме Покрова Божией Матери г. Опочки (руководитель — Юлия Моргунова), музыкальная группа «Белые крылья» из Невеля, вокальные дуэты Фёдора и Варвары Чистовых, а также Ольги Кравченко и Дмитрия Васильева, народный коллектив – фольклорный ансамбль «Заряница» (руководитель — Маргарита Амирханян), архиерейский хор Свято-Вознесенского кафедрального собора г. Великие Луки (регент — Ольга Смольченкова).

Организацию и техническую реализацию праздничного онлайн-концерта обеспечила студия «Образ» отдела культуры Великолукской епархии (руководитель — Дмитрий Васильев).

Трансляцию праздничного онлайн-концерта можно посмотреть на сайте Великолукской епархии, епархиальном YouTube-канале и в группе Великолукской епархии в VK.

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