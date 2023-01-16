В Псковской области все муниципалитеты имеют свои герб и флаг

21:26, 16 января 2023, ПАИ

В Псковской области утверждены все гербы и все флаги муниципалитетов, сообщил глава региона Михаил Ведерников.

В 2022 году в Псковской области полностью была завершена работа по утверждению символики муниципалитетов. Островский район получил собственные официальные символы к концу декабря. Герб и флаг муниципалитета были внесены в Государственный геральдический регистр Российской Федерации под номерами 14063 и 14064 соответственно.

«Благодарю за проведенную работу глав, специалистов муниципальных команд, членов Геральдического совета Псковской области и федеральных коллег», - написал сегодня в Telegram Михаил Ведерников.