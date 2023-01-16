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Общество

Идрицкому поисковику вручили памятный знак в честь Победы в Великой Отечественной войне

Вручение памятного знака. Фото: скрин видео

В администрации Идрицы прошло торжественное мероприятие, на котором участнику поискового движения Виталию Бойко была вручена награда. Об этом сообщил корреспондент газеты «Призыв».

Поисковику в торжественной обстановке вручили памятный знак «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». К памятному знаку прилагается именное удостоверение.

Награду вручил глава администрации Михаил Андреев.

«Позвольте вручить этот памятный знак Бойко Виталию Андреевичу. Спасибо за ваш вклад в это святое дело [поисковой работы]», — сказал глава района.

Слова поздравления произнесли присутствующие на церемонии награждения.

 

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