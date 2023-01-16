Идрицкому поисковику вручили памятный знак в честь Победы в Великой Отечественной войне

22:01, 16 января 2023, ПАИ

В администрации Идрицы прошло торжественное мероприятие, на котором участнику поискового движения Виталию Бойко была вручена награда. Об этом сообщил корреспондент газеты «Призыв».

Поисковику в торжественной обстановке вручили памятный знак «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». К памятному знаку прилагается именное удостоверение.

Награду вручил глава администрации Михаил Андреев.

«Позвольте вручить этот памятный знак Бойко Виталию Андреевичу. Спасибо за ваш вклад в это святое дело [поисковой работы]», — сказал глава района.

Слова поздравления произнесли присутствующие на церемонии награждения.