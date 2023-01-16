Рыбакам запретили выход на Чудское и Тёплое озёра в Гдовском районе

22:20, 16 января 2023, ПАИ

Распоряжением комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации Гдовской области оставлен в силе запрет на выезд рыбаков-любителей на лёд Чудского и Тёплого озёр. Об этом ПАИ сообщили в районной администрации.

Тёплая погода не позволила пересмотреть запрет. Опасность при выходе на лёд сохраняется.