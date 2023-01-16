Рыбакам запретили выход на Чудское и Тёплое озёра в Гдовском районе
Распоряжением комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации Гдовской области оставлен в силе запрет на выезд рыбаков-любителей на лёд Чудского и Тёплого озёр. Об этом ПАИ сообщили в районной администрации.
Тёплая погода не позволила пересмотреть запрет. Опасность при выходе на лёд сохраняется.
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