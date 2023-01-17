Россияне стали чаще отдыхать в санаториях
Туроператоры сообщили о росте спроса на санаторно-курортный отдых в России, пишет АРИА Новости.
По данным властей Кисловодска, за 2022 год турпоток в город-курорт вырос на 18 процентов, а загрузка санаториев и гостиниц составила 82 и 70 процентов соответственно. Для сравнения, в 2021-м показатели равнялись 76 и 40 процентам.
«Основные драйверы — всплеск интереса к внутреннему туризму и общий тренд на оздоровление и ЗОЖ», — пояснили в Ассоциации туроператоров.
Простимулировала спрос и программа кешбэка, большой выбор рейсов из Москвы и регионов, а также обновление медицинской и рекреационной базы в самих здравницах, добавляют эксперты.
Кроме того, представители отрасли отмечают, что аудитория санаториев заметно помолодела. Такой тип отдыха перестал быть «только для пожилых»: все чаще заявки на бронирования приходят от туристов 25-35 лет. Цены начинаются от 2500 рублей в сутки на человека.
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