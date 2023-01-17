Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Россияне стали чаще отдыхать в санаториях

Туроператоры сообщили о росте спроса на санаторно-курортный отдых в России, пишет АРИА Новости.

По данным властей Кисловодска, за 2022 год турпоток в город-курорт вырос на 18 процентов, а загрузка санаториев и гостиниц составила 82 и 70 процентов соответственно. Для сравнения, в 2021-м показатели равнялись 76 и 40 процентам.

«Основные драйверы — всплеск интереса к внутреннему туризму и общий тренд на оздоровление и ЗОЖ», — пояснили в Ассоциации туроператоров.

Простимулировала спрос и программа кешбэка, большой выбор рейсов из Москвы и регионов, а также обновление медицинской и рекреационной базы в самих здравницах, добавляют эксперты.

Кроме того, представители отрасли отмечают, что аудитория санаториев заметно помолодела. Такой тип отдыха перестал быть «только для пожилых»: все чаще заявки на бронирования приходят от туристов 25-35 лет. Цены начинаются от 2500 рублей в сутки на человека.
 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













17 января 2023

Первое богослужение прошло в церкви Великомученицы Варвары после реставрации
16 января 2023

В Волгоградской области хотят юбилей победы в Сталинградской битве отметить выходными днями
16 января 2023

Учащиеся Гдовской и Яммской школ станут участниками федерального конкурса «Отечество»
16 января 2023

Рыбакам запретили выход на Чудское и Тёплое озёра в Гдовском районе
16 января 2023

Идрицкому поисковику вручили памятный знак в честь Победы в Великой Отечественной войне
16 января 2023

В эти минуты проходит праздничный онлайн-концерт «Рождественская песнь – 2023»
16 января 2023

Из-за сильных порывов ветра в Острове демонтируют новогоднюю ёлку
16 января 2023

Псковский врач расскажет, как в домашних условиях снять боль в коленях

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...