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Экономика

Псковский губернатор рассказал о грантовой поддержке фермеров региона

Грантовая поддержка фермеров: кто-то покупает коров, а кто-то варит сыры. Фото Telegram

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников рассказал в своём Telegram-канале о грантовой поддержке фермеров.

По нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство» Псковская область оказывает грантовую поддержку фермерам. В прошлом году 10 хозяйств получили гранты «Агростартап» на общую сумму более 34 млн руб. 

«Так, в деревне Шахниха Новосокольнического района Иван Ильницкий реализует проект создания цеха по переработке мяса и изготовлению соков. Кстати, предприниматель создал музей советской эпохи, а в дальнейшем планирует открыть и кафе, что позволит привлечь туристов.

Лариса Никандрова из деревни Селюгино Псковского района занимается разведением скота и изготовлением сыров. На средства гранта приобрела кормозаготовительную технику и ещё одну сыроварню для расширения ассортимента. 

Людмила Нани из деревни Исса Пушкиногорского района имеет опыт работы в сельском хозяйстве более 30 лет. На средства гранта приобрела 20 коров, что позволит производить в два раза больше молока», — привёл примеры глава региона.

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