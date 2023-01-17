Псковский губернатор рассказал о грантовой поддержке фермеров региона

00:00, 17 января 2023, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников рассказал в своём Telegram-канале о грантовой поддержке фермеров.

По нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство» Псковская область оказывает грантовую поддержку фермерам. В прошлом году 10 хозяйств получили гранты «Агростартап» на общую сумму более 34 млн руб.

«Так, в деревне Шахниха Новосокольнического района Иван Ильницкий реализует проект создания цеха по переработке мяса и изготовлению соков. Кстати, предприниматель создал музей советской эпохи, а в дальнейшем планирует открыть и кафе, что позволит привлечь туристов.

Лариса Никандрова из деревни Селюгино Псковского района занимается разведением скота и изготовлением сыров. На средства гранта приобрела кормозаготовительную технику и ещё одну сыроварню для расширения ассортимента.

Людмила Нани из деревни Исса Пушкиногорского района имеет опыт работы в сельском хозяйстве более 30 лет. На средства гранта приобрела 20 коров, что позволит производить в два раза больше молока», — привёл примеры глава региона.