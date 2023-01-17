Школа фехтования в Пскове набирает детей

00:39, 17 января 2023, ПАИ

Спортивная школа «Лидер» приглашает учащихся с 3-го по 6-й классы на занятия по фехтованию на стадионе «Машиностроитель».

В эфире радиостанции «7 НЕБО» подробнее об этом виде спорта рассказала мастер спорта по фехтованию, тренер Татьяна Николаева.

«Фехтование – это вид спорта, при котором у спортсменов проявляется смелость, повышается самооценка. Сначала будем изучать азы фехтования и постепенно будем проводить бои. Сейчас набираем две группы: одна для детей, обучающихся во вторую смену, вторая группа для детей, отправляющихся в школу в первую смену.

Фехтование – это быстрые шахматы. Вам важно опережать на шаг противника, чтобы нанести укол. На первый год мы обеспечиваем детей экипировкой, и занятия проходят бесплатно.

В феврале пройдёт первенство города Псков по фехтованию. Можно прийти и посмотреть на турниры», – порекомендовала тренер.