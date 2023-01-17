В Москве назвали самую высокооплачиваемую профессию

00:53, 17 января 2023, ПАИ

В топ самых высокооплачиваемых предложений января в крупнейших городах России вошли вакансии стоматологов в Москве, Новосибирске и Красноярске с зарплатами от 300 тыс. рублей. К такому выводу пришли аналитики сервиса поиска высокооплачиваемой работы SuperJob. С результатами исследования ознакомились «Известия».

Больше всего в январе 2023 года готовы платить врачу-стоматологу в Москве, стоматологу-универсалу в Красноярске и стоматологу-ортопеду в Новосибирске — от 300 тыс. рублей.

Как выяснили аналитики, вакансии врачей числятся в топе зарплатных предложений января в Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Красноярске, Воронеже, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Екатеринбурге и Самаре. Например, стоматологу-ортопеду в Санкт-Петербурге предлагают от 200 тыс. рублей, врачу-колопроктологу в Воронеже — от 200 тыс. рублей, стоматологу-хирургу в Волгограде — от 150 тыс. рублей.

Кроме того, анестезиолог-реаниматолог в Нижнем Новгороде может рассчитывать за зарплату от 100 тыс. рублей, а акушер-гинеколог там же — от 100 тыс. рублей. Наконец, урологу-андрологу в Екатеринбурге готовы платить от 150 тыс. рублей, а главному врачу стоматологической клиники — от 130 тыс. рублей.