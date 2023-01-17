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Общество

«Почта России» доставила подарки подопечным Фонда защиты детей в Псковской области

«Почта России» доставила новогодние подарки подопечным Фонда защиты детей в Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации в УФПС региона.

Это третья совместная акция партнёров – уже традиционно она проходит под Новый год. В посылках – сказки, стихи, рассказы и энциклопедии для дошкольников, художественная литература для подростков, а также игрушки.

В Псковской области подарки уже получили дети, попавшие в сложную жизненную ситуацию, – это воспитанники ГБУСО Псковской области «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, г. Пскова», ГБУСО Псковской области «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, г. Великие Луки», ГБУСО Псковской области «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Печорского района», ГБУСО Псковской области «Бобровский дом-интернат», ГБОУ «Красногородская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Агрошкола», ГБУСО «Бельско-Устьенский детский дом-интернат».

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