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Глава псковской фирмы обвиняется в краже денег при ремонте стадиона «Локомотив»

Шесть лет колонии грозит руководителю псковской фирмы за кражу денег, выделенных на ремонт стадиона «Локомотив» в Пскове, сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре области.

Ведомство утвердило обвинительное заключение в отношении руководителя юридического лица, который обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере). 

Гендиректор общества с ограниченной ответственностью совершил хищение более 9 млн рублей, принадлежащих спортшколе по футболу «Стрела», действовавшей от имени и в интересах муниципального образования «Город Псков». Деньги были выделены в рамках муниципального контракта на поставку и монтаж спортивно-технологического оборудования для футбольного поля с искусственным покрытием и легкоатлетическими беговыми дорожками стадиона «Локомотив».

Финансирование осуществлялось из средств федерального бюджета в рамках национального проекта «Демография».

«Противоправные действия лица выразились в поставке ненадлежащего объекта контракта (искусственного покрытия футбольного поля), а также закупке и использовании меньшего объема материалов, не соответствующих спецификации и техническому заданию», - уточнили в прокуратуре.

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