Депутат Госдумы поздравил великолучан с 80-летием со дня освобождения города

09:50, 17 января 2023, ПАИ

Депутат Госдумы Александр Козловский поздравил жителей Великих Лук с 80-й годовщиной со дня освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Текст поздравления он опубликовал в своём телеграм-канале.

«Трёхдневное отчаянное сопротивление, героические сражения, высокий боевой дух великолучан. Даже после захвата города врагом настрой жителей на оборону родного края и победы любой ценой было не сломить. Люди продолжали бороться всеми возможными способами, зачастую – ценой собственной жизни, лишь бы не отдать город врагу», - написал парламентарий.

Он также отметил, что сегодня Великие Луки являются центром притяжения туристов, память о защитниках и героях Великих Лук сохранена в названиях улиц и площадей, в памятниках и мемориалах.

«С праздником, земляки! Счастья, благополучия и успеха вам и вашим семьям!» - пожелал Александр Козловский.