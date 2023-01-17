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Общество

Более 50 случаев COVID-19 выявили в Псковской области за неделю

Число заболевших коронавирусом в Псковской области увеличилось до 52 человек. В регионе выявлено на 43 случая COVID-19 больше, чем неделей ранее, однако это ниже уровня заболеваемости по РФ в 2,6 раза, сообщили Псковскому агентству информации в областном управлении Роспотребнадзора.

Говоря о клинической форме, специалисты уточнили, что зафиксировано 49 случаев ОРВИ, или 94,2 % от общего числа случаев, а также три случая пневмонии, или 5,8 %.

Среди заболевших на прошедшей неделе 9,6 % — это дети до 18 лет и 90,4 % — взрослые.

Среднеобластной уровень заболеваемости превышен в 13 муниципальных образованиях: Пустошкинском, Бежаницком, Себежском, Локнянском, Пушкиногорском, Печорском, Опочецком, Гдовском, Красногородском, Плюсском, Новоржевском, Великолукском и Невельском районах.

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