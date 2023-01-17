Проводится проверка по факту обнаружения сгоревшего трупа в Бежаницком районе

10:29, 17 января 2023, ПАИ

Проводится проверка по факту обнаружения сгоревшего трупа в Бежаницком районе, сообщили Псковскому агентству информации в СУ СК РФ по Псковской области.

16 января в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении на месте сгоревшего дома в одном из населенных пунктов Бежаницкого района человеческих останков со следами воздействия высоких температур. Проводится доследственная проверка.

По предварительным данным, погиб хозяин жилища, а причиной пожара является неосторожное обращение с огнем.

По материалу проверки назначены медицинская и пожарно-техническая судебные экспертизы, проводятся иные проверочные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.