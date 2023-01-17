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Общество

185 лет назад вышел первый номер газеты «Псковские губернские ведомости»

17 января исполняется 185 лет со дня выхода в свет первого номера газеты «Псковские губернские ведомости», сообщил Госархив Псковской области в своём Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Государственный архив Псковской области

«Решение о рождении данного издания было принято на правительственном уровне, - рассказали в архиве. - Предписано было выпускать ведомости во всех губерниях. При этом следовало неукоснительно выполнять «программу» как для официальной, так и для неофициальной частей. Издание должно было стать «удобнейшим средством получать в надлежащее время сведения о постановлениях и распоряжениях губернского начальства, а равно и других предметах, следующих к общему сведению».

«Псковские губернские ведомости» выходили один раз в неделю. Годовая плата составляла 10 рублей, с доставкой – 12 рублей. Официальная часть издания содержала императорские и сенатские указы, распоряжения местных властей, сообщения о посещении Псковской губернии членами императорской фамилии, сведения о продаже имений, о подрядах и поставках, об «отыскании разного звания лиц», об определении на службу, увольнении и награждении чиновников.

Неофициальная часть включала в себя краеведческие материалы, публикации на агрономические и хозяйственные темы, объявления. 

«Сегодня сохранившиеся номера «Псковских губернских ведомостей» - это богатейший источник информации об истории края», - отметили в архиве.

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