185 лет назад вышел первый номер газеты «Псковские губернские ведомости»

10:31, 17 января 2023, ПАИ

17 января исполняется 185 лет со дня выхода в свет первого номера газеты «Псковские губернские ведомости», сообщил Госархив Псковской области в своём Telegram-канале.

«Решение о рождении данного издания было принято на правительственном уровне, - рассказали в архиве. - Предписано было выпускать ведомости во всех губерниях. При этом следовало неукоснительно выполнять «программу» как для официальной, так и для неофициальной частей. Издание должно было стать «удобнейшим средством получать в надлежащее время сведения о постановлениях и распоряжениях губернского начальства, а равно и других предметах, следующих к общему сведению».

«Псковские губернские ведомости» выходили один раз в неделю. Годовая плата составляла 10 рублей, с доставкой – 12 рублей. Официальная часть издания содержала императорские и сенатские указы, распоряжения местных властей, сообщения о посещении Псковской губернии членами императорской фамилии, сведения о продаже имений, о подрядах и поставках, об «отыскании разного звания лиц», об определении на службу, увольнении и награждении чиновников.

Неофициальная часть включала в себя краеведческие материалы, публикации на агрономические и хозяйственные темы, объявления.

«Сегодня сохранившиеся номера «Псковских губернских ведомостей» - это богатейший источник информации об истории края», - отметили в архиве.