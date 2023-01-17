Будущее кампуса ПсковГУ и создание военно-учебного центра обсудят на «Серебряном дожде»

11:01, 17 января 2023, ПАИ

Программа «Оглавление» выйдет в эфир «Серебряного дождя» (88.3 FM) сегодня, 17 января, в 14:00. Гостьей ведущих Александра Машкарина и Надежды Назаренко станет ректор Псковского государственного университета Наталья Ильина.

Какое будущее у кампуса ПсковГУ? Что с новым подрядчиком?

Где и какие ремонты ждут корпуса и общежития университета? Когда окончательно завершится ремонт в общежитии на улице Карла Маркса?

Каким будет военно-учебный центр ПсковГУ?

Коллаборация с Ульяновским университетом — личные или научные связи?

Интеграция с белорусским студенческим, научным и производственными сообществами — какие перспективы на текущий год?

Что отвечает ректор работодателям на критику подготовки студентов?

Об этом и многом другом — в откровенном разговоре с Натальей Ильиной сегодня в 14:00 на «Серебряном дожде». Видеотрансляция эфира будет доступна на портале Псковского агентства информации и в группе ПАИ в ВК.