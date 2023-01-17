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Общество

Будущее кампуса ПсковГУ и создание военно-учебного центра обсудят на «Серебряном дожде»

Программа «Оглавление» выйдет в эфир «Серебряного дождя» (88.3 FM) сегодня, 17 января, в 14:00. Гостьей ведущих Александра Машкарина и Надежды Назаренко станет ректор Псковского государственного университета Наталья Ильина.

  • Какое будущее у кампуса ПсковГУ? Что с новым подрядчиком?
  • Где и какие ремонты ждут корпуса и общежития университета? Когда окончательно завершится ремонт в общежитии на улице Карла Маркса?
  • Каким будет военно-учебный центр ПсковГУ?
  • Коллаборация с Ульяновским университетом — личные или научные связи?
  • Интеграция с белорусским студенческим, научным и производственными сообществами — какие перспективы на текущий год?
  • Что отвечает ректор работодателям на критику подготовки студентов?

Об этом и многом другом — в откровенном разговоре с Натальей Ильиной сегодня  в 14:00 на «Серебряном дожде». Видеотрансляция эфира будет доступна на портале Псковского агентства информации и в группе ПАИ в ВК.

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