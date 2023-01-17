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Спорт

Призерами чемпионата СЗФО стали псковские легкоатлеты

Псковские спортсмены стали призерами чемпионата и первенства Северо-Западного федерального округа по лёгкой атлетике. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в областном комитете по спорту.

Фото: Telegram-канал комитета по спорту Псковской области

Участие в соревнованиях приняли девять команд из регионов СЗФО и три команды из ЦФО, таких городов, как Ярославь, Кострома и Иваново. Всего за победу боролся 521 спортсмен.

Соревнования проводились в четырех возрастных группах: взрослые, юниоры до 23 лет, до 20 лет, юноши и девушки до 18 лет. 

Псковичи завоевали 24 медали: 11 золотых, девять серебряных и четере бронзовых. Двукратными победителями стали Анастасия Николаева - бег 3000 и 2000 метров с препятствиями, а также Сергей Артамонов - бег 400 и 800 метров.

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