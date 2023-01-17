Почти полмиллиона туристов побывали в Псковской области в прошлом году

11:04, 17 января 2023, ПАИ

Псковскую область в прошлом году посетило около 450 тысяч туристов. Это рекордный показатель за последние годы. Турпоток по сравнению с 2021 годом увеличился почти на 20%, сообщили Псковскому агентству информации в региональном комитете по туризму.

В регионе зафиксировано рекордное число экскурсантов — тех, кто побывал в музеях региона. По итогам прошлого года в этой категории порядка 2 млн путешественников, что почти на 50% больше, чем в прошлом году.

Только в новогодние праздники количество экскурсантов, посетивших музейные объекты, превысило 77 тысяч человек. В большинстве регион посещали индивидуальные туристы, в основном семьи с детьми.

Все чаще туристы стали планировать свой отпуск самостоятельно, выбирая интересные места, не привязываясь к туроператорам или гостиничной инфраструктуре. Туристы смогли посетить Псковскую область также и в рамках железнодорожного «Серебряного маршрута».

Основными точками притяжения традиционно стали Псков, Пушкинские Горы, Печоры и Изборск. В качестве новых направлений в Псковской области активно развивается гастрономический туризм.