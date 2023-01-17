В Псковской области сбивший козу водитель вышел из машины и пострадал в другом ДТП

11:17, 17 января 2023, ПАИ

ДТП произошло в новосокольнической деревне Золотково. Водитель автомобиля Chevrolet Niva сбил козу, вышел из машины и попал под колеса автомобиля Suzuki.

В результате ДТП водитель Chevrolet Niva госпитализирован в медучреждение.

На месте происшествия работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ДПС. Обстоятельства произошедшего выясняются.