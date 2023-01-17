В Псковской области сбивший козу водитель вышел из машины и пострадал в другом ДТП
ДТП произошло в новосокольнической деревне Золотково. Водитель автомобиля Chevrolet Niva сбил козу, вышел из машины и попал под колеса автомобиля Suzuki.
В результате ДТП водитель Chevrolet Niva госпитализирован в медучреждение.
На месте происшествия работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ДПС. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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