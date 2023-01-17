Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Трое псковичей представят регион на всероссийском конкурсе «Лига лекторов»

Отборочный этап конкурса «Лига лекторов» среди школьников прошли трое учащихся из Псковской области. Это всероссийский конкурс для юных просветителей от 14 до 17 лет, сообщили Псковскому агентству информации в региональном комитете по образованию.

Фото здесь и далее: Telegram-канал комитета по образованию Псковской области

Всего со всей страны отобрали 400 участников. Псковскую область представят кванторианцы Лилия Гуцул и Илья Щембелов, а также учащийся Псковской инженерно-лингвистической гимназии Иван Кривуля.

Первый этап проходил в дистанционном формате. Лилия Гуцул рассказала о секретах успешной работы с командой в режиме онлайн, а Илья Щембелов – о сенсорной системе для манипулятора. 

«Дальше ребят ждет просветительский онлайн-курс, затем им предстоит выступить с дистанционной лекцией на широкую аудиторию», — говорится в сообщении. 

В комитете отметили, что победителей конкурса ждет путешествие по программе «Больше, чем путешествие» и подарки от Российского общества «Знание».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













17 января 2023

Сделать музейное селфи предлагают псковичам 18 января
17 января 2023

Трое псковичей представят регион на всероссийском конкурсе «Лига лекторов»
17 января 2023

Псковскому десантнику Алмазу Сафину посмертно присвоено звание Героя России
17 января 2023

Мемориал «Дулаг-100» планируют благоустроить в Порховском районе
17 января 2023

Глава Пскова назвал первоочередные для ремонта улицы
17 января 2023

ОМОН обеспечит безопасность псковичей во время крещенских купаний
17 января 2023

Горводоканал предупредил псковичей об отключении водоснабжения
17 января 2023

Почти полмиллиона туристов побывали в Псковской области в прошлом году

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...