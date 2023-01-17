Трое псковичей представят регион на всероссийском конкурсе «Лига лекторов»

12:38, 17 января 2023, ПАИ

Отборочный этап конкурса «Лига лекторов» среди школьников прошли трое учащихся из Псковской области. Это всероссийский конкурс для юных просветителей от 14 до 17 лет, сообщили Псковскому агентству информации в региональном комитете по образованию.

Всего со всей страны отобрали 400 участников. Псковскую область представят кванторианцы Лилия Гуцул и Илья Щембелов, а также учащийся Псковской инженерно-лингвистической гимназии Иван Кривуля.

Первый этап проходил в дистанционном формате. Лилия Гуцул рассказала о секретах успешной работы с командой в режиме онлайн, а Илья Щембелов – о сенсорной системе для манипулятора.

«Дальше ребят ждет просветительский онлайн-курс, затем им предстоит выступить с дистанционной лекцией на широкую аудиторию», — говорится в сообщении.

В комитете отметили, что победителей конкурса ждет путешествие по программе «Больше, чем путешествие» и подарки от Российского общества «Знание».