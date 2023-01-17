Горводоканал предупредил псковичей об отключении водоснабжения
Временное отключение водоснабжения в некоторых домах Пскова планируется сегодня, 17 января. Об этом сообщается в группе горводоканала в соцсети «ВКонтакте».
Воду в связи с работами могут отключить по следующим адресам:
- ул. Инженерная, 21, 23, 23а, 25;
- частный сектор на Крестовском ш., 7, 9, 11, 13, 15, 17, 23, 27, 35а, 37, 39;
- ул. Правды 10а, 10б;
- 2-я Рельсовая ул., 1, 5, 7, 3а, 5а;
- Зимний пер., 3, 6, 8, 7, 9, 13.
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