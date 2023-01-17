Горводоканал предупредил псковичей об отключении водоснабжения

11:32, 17 января 2023, ПАИ

Временное отключение водоснабжения в некоторых домах Пскова планируется сегодня, 17 января. Об этом сообщается в группе горводоканала в соцсети «ВКонтакте».

Воду в связи с работами могут отключить по следующим адресам:

- ул. Инженерная, 21, 23, 23а, 25;

- частный сектор на Крестовском ш., 7, 9, 11, 13, 15, 17, 23, 27, 35а, 37, 39;

- ул. Правды 10а, 10б;

- 2-я Рельсовая ул., 1, 5, 7, 3а, 5а;

- Зимний пер., 3, 6, 8, 7, 9, 13.