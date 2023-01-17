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Спорт

Спортивные перспективы на 2023 год обсуждают в медиацентре ПАИ

Итоги развития спорта в Пскове за 2022 год и спортивные перспективы на 2023 год обсуждают в медиацентре Псковского агентства информации сегодня, 17 января.

Каких спортивных успехов добились псковские спортсмены на региональном и всероссийском уровне? Какие результаты принесли введенные в строй в прошлом году спортивные объекты? Какие цели и задачи стоят перед спорткомитетом города в новом году?

Об этом расскажет председатель комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации Пскова Александр Гаврилов.

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