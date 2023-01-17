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Общество

Мемориал «Дулаг-100» планируют благоустроить в Порховском районе

Возможность благоустройства мемориального комплекса жертвам немецко-фашистского концлагеря «Дулаг-100» обсудили во время рабочей поездки в Порховский район губернатор Псковской области Михаил Ведерников и руководитель регионального комитета по культуре Ольга Тимофеева, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Губернатор поручил проработать вопрос привлечения федерального финансирования на благоустройство мемориала.

Принято решение установить на Алее скорби информационные аншлаги со звуковым сопровождением. Также обсуждались вопросы создания инсталляции в виде 85 тысяч диодных свечей в память о захороненных военнопленных и открытия выставочного комплекса. Причем при благоустройстве мемориала будет учтено мнение порховичей.

Сегодня глава региона Михаил Ведерников, председатель областного Собрания Александр Котов, глава Порховского района Юрий Семёнов и депутат Собрания Геннадий Григорьев возложили цветы к мемориалу «Дулаг-100».

«Дулаг-100» существовал с августа 1941 года до освобождения района в феврале 1944-го. В невыносимо тяжёлых условиях здесь одновременно размещалось от 25 до 30 тысяч человек.

Идея возведения мемориала появилась в 1983 году, однако строительство затянулось на десятилетия. Открытие состоялось 18 июня 2016 года.

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