Глава Пскова назвал первоочередные для ремонта улицы

11:52, 17 января 2023, ПАИ

Глава города Борис Елкин в своём Telegram-канале перечислил улицы Пскова, которые отремонтируют в приоритетном порядке.

Глава города уточнил, что поручил управлению городского хозяйства ускорить ремонт самых разбитых дорог в Пскове. В приоритете - улицы 128-й Стрелковой Дивизии, Николая Васильева, Новгородская и Ольгинский мост.

Контракты на полноценную замену дорожного покрытия этих объектов уже заключены. Работы планируется начать в апреле-мае, а если позволит погода, раньше.

«Пока не начался дорожный сезон, подрядные организации выполняют ямочный ремонт аварийных участков. К сожалению, из-за перепадов температур и того, что дорожное полотно сильно изношено, такой «скорой помощи» хватает ненадолго, - сказал Борис Елкин. - Кроме перечисленных объектов, определены подрядчики на восстановление покрытия улиц Харченко, Дновской, Спартака, Торфяной, Лепешинского, Солнечной, Коммунальной (от Юбилейной до Балтийской). Будет доделан ремонт улиц Новаторов, Индустриальной и Евлентьева, продолжен капремонт Яна Фабрициуса, завершена реконструкция Троицкого моста и приведен в порядок путепровод на улице Индустриальной».