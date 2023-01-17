Михаил Ведерников посетил обновлённую школу №1 в Порхове

12:27, 17 января 2023, ПАИ

Среднюю школу № 1 города Порхова посетил губернатор Псковской области Михаил Ведерников во время рабочего визита в Порховский район, передат корреспондент Псковского агентства ифнормации.

На сегодняшней день в школе обучаются 630 человек. «В последнее время мы активно принимаем участие в национальном проекте «Образование». Так, в 2020 году на базе нашей школы открылись «Точки роста» технически-цифрового направления, а в 2021 году - два кабинета цифровой образовательный среды и в этом же году у нас был отремонтирован спортивный зал, проведен капитальный ремонт и установлено новое спортивное оборудование», - рассказала директор учреждения Наталья Никитина.

Кроме того, в школе установлены новые учительские столы и интерактивные доски, а также закуплено оборудование для столовой.