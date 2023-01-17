Александр Котов оценил ремонт в порховской школе №1

13:16, 17 января 2023, ПАИ

Слаженная командная работа руководства района, учебного заведения и подрядчика, выполнившего капремонт, принесла ожидаемый успешный результат, сказал спикер областного Собрания Александр Котов по итогам осмотра школы № 1 в Порхове вместе с губернатором Михаилом Ведерниковым, главой муниципалитета Юрием Семеновым и коллегой Геннадием Григорьевым. Об этом сообщается в Telegram-канале «Собрание 60».

«Программа капремонта работает уже год, нам уже удалось отремонтировать более 30 школ. Надо признать, не всё прошло безупречно, есть определённые моменты, на которые следует обратить внимание в будущем. Но конкретно по школе №1 в Порхове работы были проведены в срок и с высоким качеством. Отмечу при этом неустанный контроль главы района Юрия Семенова – он с самого начала и вплоть до завершения ремонта находился на объекте. Сегодня в этой школе обучаются дети», - отметил Александр Котов.

По его словам, такой результат принесла организованная работа и системный подход. «Большой объём средств затратили, но на протяжении длительного времени школа сможет работать, не требуя ремонтных работ», - добавил Александр Котов.