Новый ФОКОТ в Порхове осмотрели Михаил Ведерников и Александр Котов

13:55, 17 января 2023, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников и председатель регионального парламента Александр Котов осмотрели сегодня, 17 января, ФОКОТ у школы №1 в городе Порхове.

Михаил Ведерников положительно оценил качество ФОКОТа и его удачное расположение. Он также поручил главе администрации дооборудовать объект системой видеонаблюдения. Глава района Юрий Семенов проинформировал, что средства на эти цели в муниципальном бюджете уже предусмотрены.

Кроме того, по поручению Михаила Ведерникова профильные исполнительные органы проработают вопрос комплексного благоустройства примыкающей к ФОКОТу территории, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе правительства региона.

В регионе, наконец, накоплен достаточный опыт строительства плоскостных сооружений, обратил внимание Александр Котов. «Спортивные объекты имеют свои особенности, при этом ещё несколько лет назад в области не было подрядчиков, работавших на строительстве стадионов, опыт ограничивался возведением небольших спортплощадок. Сейчас такие работы проводить проще. Можно учесть важные особенности при проектировании, обратить внимание на нюансы, с которыми уже столкнулись в других муниципалитетах», – отметил он.

«Есть строительные организации, которые уже не первый раз работают на подобных объектах. Конечно, с ними легче – это отражается и на сроках, и на качестве. Но с учётом, что подрядчик определяется по результатам торгов, важен контроль главы района, специалистов УКС. В Порховском районе это как раз имело решающее значение», – подчеркнул Александр Котов, передает пресс-служба областного Собрания депутатов.

Строительство ФОКОТа в Порхове завершилось в конце 2022 года. За основу проекта был взят плюсский вариант стадиона, для условий Порхова его доработали. Стандартный ФОКОТ с коробкой, трибуной, площадкой для стритбола, тренажёрами и прыжковой ямой построили без асфальта – подрядчик предложил заменить его на водопроницаемую тротуарную плитку, уложившись в смету. Такими же свойствами обладает покрытие под беговыми дорожками и полем, а резиновые дорожки и искусственный газон изначально гигроскопичны.

В зимнее время коробка может заливаться льдом, но пока сделать это не позволяют погодные условия.