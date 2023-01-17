Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Новый ФОКОТ в Порхове осмотрели Михаил Ведерников и Александр Котов

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников и председатель регионального парламента Александр Котов осмотрели сегодня, 17 января, ФОКОТ у школы №1 в городе Порхове.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Михаил Ведерников положительно оценил качество ФОКОТа и его удачное расположение. Он также поручил главе администрации дооборудовать объект системой видеонаблюдения. Глава района Юрий Семенов проинформировал, что средства на эти цели в муниципальном бюджете уже предусмотрены.

Кроме того, по поручению Михаила Ведерникова профильные исполнительные органы проработают вопрос комплексного благоустройства примыкающей к ФОКОТу территории, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе правительства региона.

В регионе, наконец, накоплен достаточный опыт строительства плоскостных сооружений, обратил внимание Александр Котов. «Спортивные объекты имеют свои особенности, при этом ещё несколько лет назад в области не было подрядчиков, работавших на строительстве стадионов, опыт ограничивался возведением небольших спортплощадок. Сейчас такие работы проводить проще. Можно учесть важные особенности при проектировании, обратить внимание на нюансы, с которыми уже столкнулись в других муниципалитетах», – отметил он.

«Есть строительные организации, которые уже не первый раз работают на подобных объектах. Конечно, с ними легче – это отражается и на сроках, и на качестве. Но с учётом, что подрядчик определяется по результатам торгов, важен контроль главы района, специалистов УКС. В Порховском районе это как раз имело решающее значение», – подчеркнул Александр Котов, передает пресс-служба областного Собрания депутатов.

Строительство ФОКОТа в Порхове завершилось в конце 2022 года. За основу проекта был взят плюсский вариант стадиона, для условий Порхова его доработали. Стандартный ФОКОТ с коробкой, трибуной, площадкой для стритбола, тренажёрами и прыжковой ямой построили без асфальта – подрядчик предложил заменить его на водопроницаемую тротуарную плитку, уложившись в смету. Такими же свойствами обладает покрытие под беговыми дорожками и полем, а резиновые дорожки и искусственный газон изначально гигроскопичны.

В зимнее время коробка может заливаться льдом, но пока сделать это не позволяют погодные условия.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













17 января 2023

Спортивные перспективы на 2023 год обсуждают в медиацентре ПАИ
17 января 2023

Новый ФОКОТ в Порхове осмотрели Михаил Ведерников и Александр Котов
17 января 2023

Призерами чемпионата СЗФО стали псковские легкоатлеты
17 января 2023

Школа фехтования в Пскове набирает детей
16 января 2023

Всероссийские соревнования по самбо прошли в Великих Луках
16 января 2023

Первенство СЗФО по фигурному катанию состоится в Пскове
15 января 2023

Пыталовские спортсмены заняли первые места на соревнованиях в Новоржеве

15 января 2023

Сборная команда по волейболу из Себежа и Миоры взяла бронзу на соревнованиях


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...