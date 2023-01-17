Псковичи могут получить полмиллиона рублей на реализацию проектов ТОС

16:50, 17 января 2023, ПАИ

Прием заявок на региональный конкурс проектов, разработанных территориальными общественными самоуправлениями, начнется в Псковской области 1 февраля. Организатором мероприятия выступает управление по местному самоуправлению и территориальному развитию правительства региона. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства области.

В конкурсе могут принять участие ТОСы, расположенные на межселенной территории, на территориях городских округов, городских и сельских поселений Псковской области.

На реализацию проектов — победителей конкурса бюджетам муниципальных образований будут предоставляться субсидии из областного бюджета. Максимальный размер гранта составит 500 тыс. рублей.

Представители ТОС для участия в конкурсе представляют в местную администрацию муниципального образования пакет документов: заявление об участии в конкурсе, копию документа, подтверждающего полномочия представителя ТОС, паспорт и проектно-сметную документацию проекта, а также другие документы, относящиеся к проекту.

Формы указанных документов и информация о конкурсе размещены на странице управления по местному самоуправлению и территориальному развитию правительства Псковской области.

Прием пакета документов местными администрациями муниципальных образований от представителей ТОС продлится с 1 до 28 февраля 2023 года. Заявки на участие в конкурсе от местных администраций принимаются организатором конкурса до 3 марта, победителей конкурса проектов определит конкурсная комиссия не позднее 21 апреля текущего года.

По вопросам участия в конкурсе проектов можно обратиться по телефону: 8 (8112) 29-98-01 (отдел по взаимодействию с муниципальными образованиями управления по местному самоуправлению и территориальному развитию правительства области).

Отметим, что в рамках бюджетного послания губернатор Псковской области Михаил Ведерников подчеркнул, что на поддержку проектов ТОС в 2023 году заложено 50 млн рублей, что на 10 млн рублей больше финансирования прошлого года.