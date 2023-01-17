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Культура

В Пскове обновят детскую музыкальную школу №4

Детскую музыкальную школу № 4 посетил глава Пскова Борис Елкин, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По его словам, в настоящее время требуется капитальный ремонт здания. «В первую очередь необходимо отремонтировать кровлю, а уже потом заниматься фасадом. При этом помещения учебных классов в удовлетворительном состоянии, но я считаю, что их нужно расширить», - добавил глава города. 

Кроме того, в 2022 году была закуплена часть музыкальных инструментов для школы. «И в этом году мы тоже выделим дополнительные средства для покупку оборудования, чтобы дети могли выступать на профессиональном уровне», - подчеркнул Борис Елкин. 

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