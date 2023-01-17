Более 30% жителей Пскова занимаются спортом – Александр Гаврилов

14:43, 17 января 2023, ПАИ

Более 32% жителей Пскова занимаются спортом, сообщил председатель комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города Александр Гаврилов на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации.

По его словам, за год в Пскове состоялось около 400 спортивных мероприятий. «Наши «киты» - массовые мероприятия, школьные игры, спартакиады, турнир по дзюдо, посвященный памяти 6-й роты. Также нельзя не отметить эстафету «Псковской правды». Прошло все хорошо, люди остались довольны, и если в этом году не будет возможности перекрыть город, мы вернемся к набережной. Будем развивать это мероприятие. Впервые прошел фестиваль по сапсерфингу, - перечислил Гаврилов. - Работают два центра ГТО, центр «Юность», стадион «Машиностроитель», где школьники в основном сдают ГТО, многие сейчас родители поступают принципиально, и как только ребенок в силах сдавать нормы ГТО, родители его тут же записывают».

Он также отметил, что в городе введены в строй несколько пришкольных стадионов и новый скейт-парк.