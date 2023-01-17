На 15% увеличилось финансирование спорта в Пскове

15:31, 17 января 2023, ПАИ

На 15% увеличилось финансирование спорта в Пскове в 2023 году. Об этом рассказал председатель комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города Александр Гаврилов на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации.

«С хорошей перспективой мы вступаем в 2023 год. Примерно на 15% увеличилось финансирование спорта», - сказал Александр Гаврилов.

Он отметил, что в 2023 году в Пскове уже прошло два крупных мероприятия по волейболу, в которых приняли участие порядка 200 человек.

«Понимаете, у нас расположение города такое, что сюда удобно приезжать.<…> Говорить о мероприятиях, которые будут проводиться, нужно отдельно. Их очень много будет. Были соревнования по художественной гимнастике, там вообще порядка 10 городов было представлено, около 500 участников. Псков - это удобный город по расположению для спорта», - подытожил гость медиацентра.