Усилить работу ТОС рекомендовал порховичам губернатор

15:21, 17 января 2023, ПАИ

Работу муниципальной команды отметил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на встрече с жителями Порховского района, сообщается в официальном Telegram-канале Псковской области.

«Делается многое, делается с хорошим качеством», - сказал глава региона. Отдельное внимание Михаил Ведерников уделил развитию общественного самоуправления. Он отметил, что в прошлом году ТОС Порховского района привлекли всего 1 миллион рублей из 40 миллионов, которые были выделены на конкурс из областного бюджета.

«Это мало. Ваши соседи, где значительно больше ТОС создано, привлекли и в разы больше средств», - подчеркнул губернатор и напомнил, что в этом году на проекты ТОС будет направлено не менее 50 миллионов рублей. Для более активного развития территорий за пределами райцентра глава региона призвал расширять и усиливать работу ТОС.

Также сегодня в ходе открытого разговора обсуждались вопросы продолжения модернизации учреждений образования и культуры, ремонта и содержания дорог, реконструкции объектов культурного наследия и другие. Отдельно были затронуты вопросы обновления объектов ЖКХ. В этом году в Порхове завершено строительство очистных сооружений водовода. По решению губернатора будет проработан вопрос строительства второй нитки районного водовода, что существенно повлияет на благонадежность всей инженерной инфраструктуры Порхова и района и бесперебойную подачу воды населению, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства региона.

Эти и другие вопросы более подробно были обсуждены на рабочей встрече губернатора Михаила Ведерникова и главы Порховского района. Юрий Семенов также доложил о планах по развитию муниципалитета на 2023 год.

Благодаря участию в программе по развитию сельских территорий на проекты развития Порховского района в 2023 году удалось привлечь почти 700 млн рублей. Большая часть средств — около 660 млн рублей пойдет на реконструкцию городских очистных сооружений канализации. Запланированы также реконструкция тепловых сетей в деревне Логовино и строительство электрических сетей уличного освещения в деревне Попадинка. Кроме того, в рамках госпрограммы будут благоустроены две детские игровые площадки.

Что касается сферы образования, то ожидается ремонт спортзала в Дубровенской школе, открытие шести кабинетов ЦОС и двух «Точек роста», создание более сотни мест дополнительного образования. Продолжится ремонт дорог, часть контрактов уже заключена.

Юрий Семенов также рассказал о поддержке семей военнослужащих и мобилизованных участников СВО. Он поблагодарил Михаила Ведерникова за пристальное внимание к проблемам муниципалитета. «Без решений губернатора и поддержки правительства области было бы тяжело привлечь столько средств и провести такую значительную работу по развитию и решению наболевших вопросов», — отметил глава района.

«В целом хочу поблагодарить вас и вашу команду за системный подход к работе. Очень рассчитываю, что в текущем году такими же темпами будем благоустраивать территорию Порховского района», — заключил губернатор Михаил Ведерников.