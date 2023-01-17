До пяти лет тюрьмы грозит паре из Пскова за кражу зубной пасты

15:19, 17 января 2023, ПАИ

До пяти лет тюрьмы грозит 24-летнему молодому человеку и его девушке из Пскова за кражу зубной пасты, сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре Псковской области.

1 ноября пскович с подругой гуляли по микрорайону Запсковье и решили зайти в магазин «Лента» на улице Труда, чтобы купить продукты.

Там пскович решил украсть несколько зубных паст и гель для укрепления зубов, сообщил об этом девушке, и она согласилась.

Своими действиями молодые люди причинили магазину ущерб на сумму 2 731 рубль.

Уголовное дело направлено в Псковский городской суд для рассмотрения по существу. Санкция ч. 2 ст. 158 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.