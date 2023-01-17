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Общество

«Бои за Великие Луки»: псковский музей показал уникальные снимки

Фото здесь и далее: Владимир Гребнев / Псковский музей-заповедник

Псковский музей-заповедник опубликовал серию архивных фотографий к 80-летию освобождения Великих Лук от немецко-фашистских захватчиков. Автор снимков - фотокорреспондент Владимир Гребнев.

«Во время боев за Невель в октябре 1943 года старший лейтенант Владимир Гребнев со стрелками-десантниками на броне танка 78-й танковой бригады вошел в город, сделал более 20 снимков. Впоследствии из его фотографий были подготовлены фотовыставки «Бои за Великие Луки» и «Бои за Невель», – отметил старший научный сотрудник сектора современной истории Псковского музея-заповедника Юрий Конов.

  • К 80-летию освобождения Великих Лук от немецко-фашистских захватчиков
    Фото: Владимир Гребнев
  • К 80-летию освобождения Великих Лук от немецко-фашистских захватчиков
    Фото: Владимир Гребнев
  • К 80-летию освобождения Великих Лук от немецко-фашистских захватчиков
    Фото: Владимир Гребнев
  • К 80-летию освобождения Великих Лук от немецко-фашистских захватчиков
    Фото: Владимир Гребнев
  • К 80-летию освобождения Великих Лук от немецко-фашистских захватчиков
    Фото: Владимир Гребнев

За создание фотовыставок «Бои за Великие Луки», «Бои за Невель» старший лейтенант и фотокорреспондент армейской газеты «Фронтовик» 3-й ударной армии был награжден орденом Красной Звезды.

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