«Бои за Великие Луки»: псковский музей показал уникальные снимки

17:08, 17 января 2023, ПАИ

Псковский музей-заповедник опубликовал серию архивных фотографий к 80-летию освобождения Великих Лук от немецко-фашистских захватчиков. Автор снимков - фотокорреспондент Владимир Гребнев.

«Во время боев за Невель в октябре 1943 года старший лейтенант Владимир Гребнев со стрелками-десантниками на броне танка 78-й танковой бригады вошел в город, сделал более 20 снимков. Впоследствии из его фотографий были подготовлены фотовыставки «Бои за Великие Луки» и «Бои за Невель», – отметил старший научный сотрудник сектора современной истории Псковского музея-заповедника Юрий Конов.



Фото: Владимир Гребнев



Фото: Владимир Гребнев



Фото: Владимир Гребнев



Фото: Владимир Гребнев



Фото: Владимир Гребнев









За создание фотовыставок «Бои за Великие Луки», «Бои за Невель» старший лейтенант и фотокорреспондент армейской газеты «Фронтовик» 3-й ударной армии был награжден орденом Красной Звезды.