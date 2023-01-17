Полицейские почтили память погибшего защитника Великих Лук

17:20, 17 января 2023, ПАИ

В Великих Луках полицейские и общественники возложили цветы на братском кладбище 17 января, в день 80-й годовщины освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД по Псковской области.

Стражи порядка и представители общественного совета при ОМВД принесли гвоздики к надгробию начальника городской полиции Михаила Русакова, который героически погиб в июле 1941 года при защите Великих Лук.

В торжественной церемонии участвовали заместитель начальника ОМВД - начальник ОРЛС капитан полиции Сергей Игнатьев, специалист направления профессиональной подготовки лейтенант полиции Андрей Цветков и член общественного совета Андрей Канавщиков.