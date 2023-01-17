Псковский врач объяснил, как в домашних условиях снять боль в коленях

16:39, 17 января 2023, ПАИ

Как справиться с болью в коленном суставе и облегчить состояние в домашних условиях, рассказывает врач-травматолог, заведующий псковским отделением спортивной медицины Евгений Васильев в новом выпуске программы «Секреты тела».

Посмотреть передачу можно на сайте телеканала «Первый Псковский».

Напомним, программа «Секреты тела» выходит на телеканале «Первый Псковский» каждый вторник в 7:30, повтор — в субботу в 9:50.