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Общество

Псковский врач объяснил, как в домашних условиях снять боль в коленях

Как справиться с болью в коленном суставе и облегчить состояние в домашних условиях, рассказывает врач-травматолог, заведующий псковским отделением спортивной медицины Евгений Васильев в новом выпуске программы «Секреты тела».

Посмотреть передачу можно на сайте телеканала «Первый Псковский».

Напомним, программа «Секреты тела» выходит на телеканале «Первый Псковский» каждый вторник в 7:30, повтор — в субботу в 9:50.

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