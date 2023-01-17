Псковские таможенники изъяли у белоруса сигареты на 5 млн рублей
Немаркированные сигареты стоимостью около 5 млн рублей обнаружили псковские таможенники в микроавтобусе гражданина Белоруссии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.
В своем микроавтобусе он перевозил 44 480 пачек сигарет, произведенных в Республике Беларусь. Табачные изделия не имели акцизных марок Российской Федерации и обязательной маркировки средствами идентификации.
Транспортное средство и немаркированная табачная продукция изъяты сотрудниками МВД «Невельский» для принятия соответствующего процессуального решения.
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