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Происшествия

Псковские таможенники изъяли у белоруса сигареты на 5 млн рублей

Немаркированные сигареты стоимостью около 5 млн рублей обнаружили псковские таможенники в микроавтобусе гражданина Белоруссии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

Фото: пресс-служба Северо-Западного таможенного управления

В своем микроавтобусе он перевозил 44 480 пачек сигарет, произведенных в Республике Беларусь. Табачные изделия не имели акцизных марок Российской Федерации и обязательной маркировки средствами идентификации.

Транспортное средство и немаркированная табачная продукция изъяты сотрудниками МВД «Невельский» для принятия соответствующего процессуального решения.

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