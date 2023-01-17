«Псковская правда» назвала самых упоминаемых в федеральных СМИ спикеров

17:31, 17 января 2023, ПАИ

В топ-10 медиарейтинга, построенного на основе анализа федеральных СМИ, в течение года ротировались три десятка человек. При этом девять из них - это «первые лица», которые чаще всего фигурировали и в региональном топ-30, сообщает газета «Псковская правда», которая проанализировала данные системы «Медиалогия».

К таковым относятся губернатор Псковской области Михаил Ведерников и глава Пскова Борис Елкин (по 12 упоминаний), депутат Госдумы Александр Козловский и вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак (10), председатель областного Собрания депутатов Александр Котов (9), первый замглавы региона Вера Емельянова, глава Великих Лук Николай Козловский (8), митрополит Тихон (6) и Елена Бибикова (5).

Ознакомиться с полными данными медиарейтингов можно на сайте «Псковской правды».