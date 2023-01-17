Три источника воды в Псковской области признали небезопасными накануне Крещения
В Псковской области проверили на соответствие санитарным требованиям воду из рек, озёр, родников и колодцев, которую предполагается использовать для освящения в преддверии празднования Крещения. Отбор проб произвёл Центр гигиены и эпидемиологии Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
Как заключили эксперты, вода не соответствует санитарным требованиям по микробиологическим показателям в следующих местах:
- в купелях в деревнях Камно, Крипеци, Елизарово Псковского района,
- в колодце возле храма в деревне Зобки Пыталовского района,
- в шахтном колодце на территории храма в посёлке Кунья.
В администрации Псковского, Куньинского и Пыталовского районов направлены информационные письма о результатах исследования воды, в которых рекомендуется не использовать указанные источники воды для проведения обрядовых мероприятий.
Всем требованиям по микробиологическим показателям соответствует вода в следующих местах:
- в Великих Луках — в купели (река Ловать, набережная Краснофлотская в районе лодочной станции);
- в Новосокольниках — в колонке, расположенной рядом с храмом;
- в Себежском районе — в Себежском озере, в водоразборной колонке города Себежа на улице Пролетарской (возле храма);
- в Пустошкинском районе — в реке Крупее в городе Пустошке, в храме на улице Октябрьской;
- в Невельском районе — в Невельском озере, в храме деревне Плиссы, в храме Святой Троицы города Невеля, на площади Коммуны, в храме города Невеля на улице Садовой;
- в Опочецком районе — в водоразборной колонке у храма Покрова Святой Богородицы в Опочке на улице Калинина, 43, в водоразборной колонке на улице Новое Поселение и в водопроводе в храме Преображения Господня на Коммунальной, 16;
- в Красногородском районе — в храме Покрова Пресвятой Богородицы на улице Комсомольской, 34;
- в Новоржевском районе — в роднике в деревне Боровичи и в артезианской скважине в Новоржеве на улице Зои Брелауск, 24;
- в Пушкиногорском районе — в храме Свято-Успенского монастыря в городе Пушкинские Горы на улице Пушкинской, 1 и в Казанской церкви на улице Лесной;
- в Островском районе — в колодце возле Свято-Троицкого собора, в колонке в деревне Елины, в скважине возле Свято-Введенского монастыря в деревне Владимирец, в роднике в монастыре, в открытом водоёме для купания в реке Великой, в колодеце возле Спасо-Казанского Симанского монастыря;
- в Палкинском районе — в колонке в деревне Новая Уситва, находящейся возле храма, в колонке в посёлке Палкино, в колонке возле храма в деревне Вернявино и в колонке возле храма в деревне Локно;
- в Печорском районе — в колодце возле Свято-Успенского Псково-Печорского монастыря, в роднике Словенские ключи в деревне Изборск, в распределительной сети города Печоры, в колодце возле Николаевского храма, в роднике возле Николаевского храма, в распеределительней сети в деревне Изборск;
- в Пыталовском районе — в водоразборной колонке в городе Пыталово возле храма, в колонке возле храма Бориса и Глеба в деревне Вышгородок, в колонке у храма Воскресение Христово в деревне Коровск, в роднике у храма в деревне Зобки;
- в Порховском районе — в соборе Николая Чудотворца в городе Порхове, в крепости, в храме Преображения Господня на улице Карла Макрса, 1, в церкви Иоанна Предтечи на улице Псковской, 53, в колодце Петра и Павла и в купели Александра Свирского в Никандровой Пустыни;
- в Дедовичском районе — в храме Покрова Пресвятой Богородицы, на улице Комсомольской, 20 в посёлке Дедовичи;
- в Дновском районе — в храме Архангела Михаила на улице Советской, 33;
- в Гдовском районе — в Чудском озере в деревне Ветвеник и в реке Гдовке;
- в посёлке Плюсса — в колодце на улице Скворцова;
- в посёлке Струги Красные — вода из колонки, расположенной рядом с храмом на улице Больничной, 27.