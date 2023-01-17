Три источника воды в Псковской области признали небезопасными накануне Крещения

18:03, 17 января 2023, ПАИ

В Псковской области проверили на соответствие санитарным требованиям воду из рек, озёр, родников и колодцев, которую предполагается использовать для освящения в преддверии празднования Крещения. Отбор проб произвёл Центр гигиены и эпидемиологии Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Как заключили эксперты, вода не соответствует санитарным требованиям по микробиологическим показателям в следующих местах:

в купелях в деревнях Камно, Крипеци, Елизарово Псковского района,

в колодце возле храма в деревне Зобки Пыталовского района,

в шахтном колодце на территории храма в посёлке Кунья.

В администрации Псковского, Куньинского и Пыталовского районов направлены информационные письма о результатах исследования воды, в которых рекомендуется не использовать указанные источники воды для проведения обрядовых мероприятий.

Всем требованиям по микробиологическим показателям соответствует вода в следующих местах: