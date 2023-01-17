Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Галина Невалённая стала самым медийным депутатом Пскова

Среди муниципальных парламентариев чаще других упоминалась в СМИ главврач Псковской городской поликлиники, депутат Псковской городской Думы Галина Невалённая, сообщает газета «Псковская правда», которая проанализировала данные системы «Медиалогия».

Благодаря антикоронавирусной повестке Галина Невалённая попадала в региональный топ-30 медиарейтинга в общей сложности восемь раз. Реже в топ-30 входили депутаты Псковской гордумы Константин Болотин (три раза) и депутат Денис Иванов (два раза).

Отдельно в числе псковских городских депутатов, попадавших в топ-30, стоит упомянуть Елену Полонскую (до апреля она носила статус главы Пскова – председателя гордумы) и сменившего её на посту на пять с лишним месяцев Сергея Гаврилова: они фигурировали в топ-30 по четыре раза. Кроме того, дважды до конца 2022 года в рейтинг попал избранный в сентябре председателем Псковской городской Думы Александр Гончаренко.

Ознакомиться с полными данными медиарейтингов можно на сайте «Псковской правды».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













17 января 2023

Губернатор Псковской области подписал распоряжение о подготовке к крещенским купаниям
17 января 2023

Глава Великих Лук обратился в Telegram к жителям города с поздравлением
17 января 2023

В Пскове появятся два новых ТОС
17 января 2023

Три источника воды в Псковской области признали небезопасными накануне Крещения
17 января 2023

Минобрнауки выделило 150 млн рублей на оборудование для медкорпуса ПсковГУ

17 января 2023

Анастасия Иванова: Важно, чтобы переселенцы почувствовали свою нужность
17 января 2023

Полицейские почтили память погибшего защитника Великих Лук
17 января 2023

ПсковГУ готовится к открытию военно-учебного центра

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...