Галина Невалённая стала самым медийным депутатом Пскова

21:32, 17 января 2023, ПАИ

Среди муниципальных парламентариев чаще других упоминалась в СМИ главврач Псковской городской поликлиники, депутат Псковской городской Думы Галина Невалённая, сообщает газета «Псковская правда», которая проанализировала данные системы «Медиалогия».

Благодаря антикоронавирусной повестке Галина Невалённая попадала в региональный топ-30 медиарейтинга в общей сложности восемь раз. Реже в топ-30 входили депутаты Псковской гордумы Константин Болотин (три раза) и депутат Денис Иванов (два раза).

Отдельно в числе псковских городских депутатов, попадавших в топ-30, стоит упомянуть Елену Полонскую (до апреля она носила статус главы Пскова – председателя гордумы) и сменившего её на посту на пять с лишним месяцев Сергея Гаврилова: они фигурировали в топ-30 по четыре раза. Кроме того, дважды до конца 2022 года в рейтинг попал избранный в сентябре председателем Псковской городской Думы Александр Гончаренко.

Ознакомиться с полными данными медиарейтингов можно на сайте «Псковской правды».