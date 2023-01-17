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Общество

«Псковская правда» перечислила самых активных в СМИ чиновников

Среди региональных чиновников чаще всего в 2022 году - по девять раз - в топ-30 медиарейтинга упоминались председатель комитета по здравоохранению Марина Гаращенко и и. о. главы комитета по образованию Андрей Ермаков.

Глава облздрава часто цитировалась в связи с темой борьбы с коронавирусом. Кроме того, как здравоохранение, так и образование - не только значимые сами по себе темы, но и важные отрасли для социально ориентированного бюджета Псковской области.

Ознакомиться с полными данными медиарейтингов можно на сайте «Псковской правды».

 

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