«Экопром» просит убрать наледь рядом с контейнерными площадками в Пскове

18:12, 17 января 2023, ПАИ

Из-за скользких дорог и наледи вблизи контейнерных площадок затруднён проезд спецавтомобилей. Гружёную технику сносит с дороги. Об этом сообщается в группе «Мехуборка Псков» в соцсети «ВКонтакте».

В связи с этим филиал ООО «Экопром» обращается к представителям местных администраций с просьбой «привести подъездные пути в надлежащее состояние, провести противогололёдную обработку дорог, ведущих к местам сбора ТКО, чтобы избежать коллапса».

Отмечается, что, несмотря на погодные условия, вывоз мусора будет осуществляться в прежнем режиме.