«Экопром» просит убрать наледь рядом с контейнерными площадками в Пскове
Из-за скользких дорог и наледи вблизи контейнерных площадок затруднён проезд спецавтомобилей. Гружёную технику сносит с дороги. Об этом сообщается в группе «Мехуборка Псков» в соцсети «ВКонтакте».
В связи с этим филиал ООО «Экопром» обращается к представителям местных администраций с просьбой «привести подъездные пути в надлежащее состояние, провести противогололёдную обработку дорог, ведущих к местам сбора ТКО, чтобы избежать коллапса».
Отмечается, что, несмотря на погодные условия, вывоз мусора будет осуществляться в прежнем режиме.
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10 января 2023
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