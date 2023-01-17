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«Экопром» просит убрать наледь рядом с контейнерными площадками в Пскове

Из-за скользких дорог и наледи вблизи контейнерных площадок затруднён проезд спецавтомобилей. Гружёную технику сносит с дороги. Об этом сообщается в группе «Мехуборка Псков» в соцсети «ВКонтакте».

Фото: «Мехуборка Псков»

В связи с этим филиал ООО «Экопром» обращается к представителям местных администраций с просьбой «привести подъездные пути в надлежащее состояние, провести противогололёдную обработку дорог, ведущих к местам сбора ТКО, чтобы избежать коллапса».

Отмечается, что, несмотря на погодные условия, вывоз мусора будет осуществляться в прежнем режиме.

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